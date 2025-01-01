Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Insel der Riesen
41 Min.Ab 12
Bizarre Statuen und eine mysteriöse Pyramide - all das kann man auf der italienischen Insel Sardinien entdecken. Die Riesenstatuen sind Jahrtausende alt, doch die nuraghischen Handwerkskünste erinnern optisch an Roboter. Die Prä-Astronautik geht der Frage nach, ob es sich bei den Riesen und Zyklopen, die in der sardinischen Mythologie verankert sind, um Außerirdische handelt.
