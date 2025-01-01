Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Staffel 11Folge 14
Folge 14: Vorhergesagt

81 Min.Ab 12

Im Jahre 1968 veröffentlichte Erich von Däniken ein Buch, das die bisher bekannte Geschichte der Menschheit in Frage stellt. Haben möglicherweise Aliens sogar ihre Finger bei der Entstehung des Menschen im Spiel? Auch 50 Jahre später gibt es viele Prä-Astronautiker, die sich sicher sind, dass Außerirdische die Geschichte der Erdenbewohner maßgeblich beeinflusst haben. Kann die moderne Technik ihre Vermutungen nun wissenschaftlich belegen?

A+E
