Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Geheime Allianz
41 Min.Ab 12
Seit Jahrhunderten sind sowohl die USA als auch Russland Weltmächte mit konträren Interessen. Ist es möglich, dass die zwei Supermächte eine geheime Allianz geschlossen haben, um gemeinsam den Weltraum zu erforschen und mit Außerirdischen in Kontakt zu treten? Neuen Überlegungen zufolge wird nun spekuliert, ob das Wettrennen ins All bloße Inszenierung gewesen ist ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick