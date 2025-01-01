Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Rückkehr zum Roten Planeten
81 Min.Ab 12
Schlaue Köpfe sind auf der Suche nach einem Weg, Menschen zum Mars und tiefer in die unendlichen Weiten des Weltraums schicken zu können. Doch woher kommt der Wunsch, die Erde verlassen zu wollen? Die NASA verzeichnet einen großen Zulauf und viele tausend Menschen bewerben sich für die im Jahr 2023 geplante Mission zum Mars. Doch ist ihre Reise wirklich ein großer Schritt in die Zukunft der Menschheit oder kehrt der Mensch zum Ursprung seines Daseins - das Weltall - zurück?
