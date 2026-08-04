Die Top Ten der extraterrestrischen EntdeckungenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Die Top Ten der extraterrestrischen Entdeckungen
40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die Folge zählt zehn der erstaunlichsten Entdeckungen der Geschichte auf - Durchbrüche, die traditionelle Überzeugungen über die Menschheitsgeschichte in Frage stellen. Von einer verlorenen Stadt in den Anden bis hin zu mysteriösen Metallkugeln, die nicht von dieser Welt stammen, und einer versunkenen Stadt, die der Heimat der Götter gewesen sein soll - Könnten diese Entdeckungen einen Beweis für außerirdischen Kontakt liefern?
Weitere Folgen in Staffel 17
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