Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der mysteriösesten Monolithen

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 2vom 04.08.2026
Die Top Ten der mysteriösesten Monolithen

Die Top Ten der mysteriösesten MonolithenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 2: Die Top Ten der mysteriösesten Monolithen

40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Die Folge zählt die zehn mysteriösesten Monolithen der Welt auf - von einem 500-Tonnen-Stein, von dem angenommen wird, dass er ein antikes UFO darstellt, bis hin zu riesigen Statuen, die Berichten zufolge mit fortgeschrittener Technologie erschaffen wurden, und kunstvollen Säulen, die außerirdische Besucher darstellen. Könnten diese außergewöhnlichen Steine Beweise für außerirdische Besuche liefern?

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 13 Staffeln und Folgen