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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das Geheimnis der Vulkane

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 10vom 01.09.2026
Das Geheimnis der Vulkane

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 10: Das Geheimnis der Vulkane

41 Min.Folge vom 01.09.2026Ab 12

Vulkane gehören zu den unberechenbarsten Schöpfungen der Natur. Sie haben unzählige Mythen und Legenden inspiriert, und gleichzeitig sind sie wichtige Hotspots für UFO-Sichtungen. Ist es möglich, dass diese unglaublichen geologischen Formationen - die weit mehr Energie erzeugen können als der mächtigste Atomsprengkopf - außerirdische Besucher anziehen?

Weitere Folgen in Staffel 17

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