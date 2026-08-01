Die Top Ten der Top-Secret-ProjekteJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Die Top Ten der Top-Secret-Projekte
40 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Die Folge zählt zehn der geheimsten Projekte der Geschichte auf, die das UFO-Phänomen untersuchen. Von klandestinen Regierungsorganisationen bis hin zu Agenten, die UFO-Zeugen zum Schweigen bringen, und geheimen Programmen zur Rückentwicklung außerirdischer Technologie - Sind diese mysteriösen Projekte Beweise für Kontakt mit Außerirdischen?
Weitere Folgen in Staffel 17
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