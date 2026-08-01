Die Top Ten der geheimnisvollen GipfelJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Die Top Ten der geheimnisvollen Gipfel
40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Die Folge zählt zehn mysteriöse Berge auf, die für übernatürliche Phänomene berüchtigt sind. Von einem Gipfel in Sri Lanka, der ein Portal zu anderen Welten darstellen soll, über einen Vulkan in Washington, der im Mittelpunkt einer berühmten UFO-Sichtung stand, bis hin zu einem Berg in New Mexiko, der Außerirdischen als Basis dienen soll - Könnten diese seltsamen Gipfel Beweise für außerirdischen Kontakt liefern?
Weitere Folgen in Staffel 17
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