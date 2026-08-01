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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der übernatürlichen Technologien

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 5vom 18.08.2026
Die Top Ten der übernatürlichen Technologien

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 5: Die Top Ten der übernatürlichen Technologien

40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Die Folge zählt zehn der erstaunlichsten Technologien der Geschichte auf. Von mysteriösen goldenen Kugeln, die in Mexiko entdeckt wurden, über eine heilige Holzkiste, die mit dem Himmel kommunizieren konnte, bis hin zu einem antiken Grab, von dem gesagt wird, dass es einen Astronauten darstellt - Könnten diese sensationellen Artefakte Beweise für außerirdischen Kontakt sein?

Weitere Folgen in Staffel 17

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