Unforgettable
Folge 11: Omega
41 Min.Ab 12
Carrie, Eliot und Joanne sind auf einer Veranstaltung des Bürgermeisters Beverly eingeladen, als Beverly, Eliot und der Immobilien-Mogul Ron Skinner in einem Fahrstuhl eingeschlossen werden. Unbekannte haben das Gebäude unter ihrer Kontrolle, sie drohen den Aufzug abstürzen zu lassen und halten die übrigen Gäste als Geiseln. Während Carrie, die von den Tätern unentdeckt blieb, im Gebäude versucht, Schlimmeres zu verhindern, übernimmt Al außerhalb die Ermittlungen.
