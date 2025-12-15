Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 2Folge 5
Folge 5: Flashback

41 Min.Ab 12

Der afghanische Taxifahrer Bashir Sajadi wird am helllichten Tag erschossen. Er war ein Informant bei Ermittlungen gegen radikale Moslems. Wurde er als Spitzel enttarnt? Eine Spezialeinheit versucht die Zielpersonen Sajadis aufzuspüren. Der Tathergang lässt Carrie darauf schließen, dass ein Mitglied der Army der Schütze war. Mehr noch: Sie vermutet, dass ein Afghanistan-Veteran für die Tat verantwortlich ist.

