Unforgettable
Folge 12: Die Schakalin kehrt zurück
42 Min.Ab 12
Nachdem der Lehrer Ted Muscat im Krankenhaus stirbt, stellt sich heraus, dass es kein natürlicher Tod war. Auf den Überwachungsbändern entdecken Carrie und ihr Team die von Interpol gesuchte Killerin Jackie Mikhailova wieder. Wie sich herausstellt war Muscat wie Jackie ein Alpha-Five-Agent, und offenbar hat Jackie ihn auf dem Gewissen. Bald stirbt ein weiteres Mitglied der Schläferzelle. Warum tötet sie ihre eigenen Leute?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren