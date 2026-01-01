Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Das Klassentreffen

Thriller TVStaffel 2Folge 13
Das Klassentreffen

Unforgettable

Folge 13: Das Klassentreffen

41 Min.Ab 12

Carrie geht nur widerwillig zu ihrem Klassentreffen, da sie keine guten Erinnerungen an die Schulzeit hat. Erst als ihr ehemaliger Mitschüler Tommy Garland auf der Party erschlagen wird, wird die Sache für sie interessant. Offenbar hängt der Mord mit dem Tod einer Klassenkameradin zusammen: Vicky Lannister starb bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, als sie in der 10. Klasse war. Carrie muss sich 22 Jahre zurückerinnern, um Hinweise auf einen möglichen Täter zu finden.

