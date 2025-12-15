Unforgettable
Folge 6: Original und Fälschung
42 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird erschossen in einem Ferrari gefunden. Der teure Sportwagen gehört dem Schweizer Diplomaten Lukas Emminger und das Opfer, Ezekiel Nadal, sollte den Ferrari überbringen. Hatte es jemand auf Emminger abgesehen? Oder hat das illegale Straßenrennen, in das der Ferrari offenbar in der Tatnacht verwickelt war, etwas mit dem Mord zu tun? Bei ihren Ermittlungen finden sich Carrie und Al bald selbst in einer Verfolgungsjagd wieder ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
