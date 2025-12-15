Zum Inhalt springenBarrierefrei
41 Min.Ab 12

John Patton starb in einer Bibliothek durch eine Vergiftung mit RDX, einer Komponente von C4-Sprengstoff. Er erforschte als Urban Explorer verlassene Orte. Carrie und Al nehmen die letzte Spur auf, die Patton verfolgte, während sein Partner Harold unauffindbar ist. Er suchte nach dem Schatz eines gewissen Alexander Goodrose. Als sich herausstellt, dass Patton und Harold bereits mit dem C4 experimentiert haben, gehen sie mit dem Abenteurer Alex in den Untergrund New Yorks.

