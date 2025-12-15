Unforgettable
Folge 3: Die Schakalin
41 Min.Ab 12
Der Hedgefonds-Manager Paul Dirkson wird in seiner Hotelsuite ermordet. Allem Anschein nach ist die Tat das Werk eines Profis. Carrie findet allerdings heraus, dass Dirkson offenbar ein Zufallsopfer war - eigentlich hatte der Killer jemand anderen im Visier: den afrikanischen Friedensaktivisten Dr. Okoro Dimka, der bald eine Rede halten wird.
Unforgettable
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
