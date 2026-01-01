Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der Mann des Himmels

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1
Der Mann des Himmels

Der Mann des HimmelsJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 1: Der Mann des Himmels

47 Min.

Während einer Reise verletzt sich Reverend Alden, was sich der zwielichtige Mr. Hodgekiss zu Nutze macht: Er verkleidet sich als Priester und beginnt, in Walnut Grove Spendengelder zu sammeln. Er will gerade mit seiner reichlichen Beute verschwinden, als sich völlig unerwartet sein schlechtes Gewissen meldet. Gerührt von dem Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, macht er eine tiefgreifende Wandlung durch ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen