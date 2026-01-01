Unsere kleine Farm
Folge 11: Verletzt in der Wildnis (2)
37 Min.Ab 6
Laura braucht dringend Hilfe, um ihren Vater Charles zu retten, der sich bei einem Jagdunfall böse verletzt hat. Doch in der Einsiedler-Hütte stellt sich heraus, dass der geschickte Fallensteller Ben unterwegs ist. Nur sein Vater, der alte und blinde Sam Shelby ist in der Hütte. Da die Zeit drängt, machen sich das besorgte Kind und der ängstliche Sam alleine auf den Weg durch die gefährliche Wildnis ...
