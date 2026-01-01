Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Fred, der Ziegenbock

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8
Fred, der Ziegenbock

Fred, der ZiegenbockJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 8: Fred, der Ziegenbock

47 Min.

Rufe Parsons hat von seinem störrischen Ziegenbock die Nase voll. Mit seinem Gewehr will er das Tier in die ewigen Jagdgründe befördern. Doch Laura rettet den Bock, nennt ihn Fred und nimmt ihn mit nach Hause. Leider zeigt sich Fred wenig dankbar: Er rammt die Hinterteile sämtlicher Dorfbewohner und ruiniert Charles' hinterhältigen Arbeitgeber. Fred wird in das geheime Waldlager gebracht, in dem Mr. Edwards angeblich Terpentin herstellt. Am nächsten Tag ist Fred völlig besoffen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen