Unsere kleine Farm

Verletzt in der Wildnis (1)

SAT.1 GOLD
Staffel 3
Folge 10
Verletzt in der Wildnis (1)

Unsere kleine Farm

Folge 10: Verletzt in der Wildnis (1)

36 Min.
Ab 6

Charles ist mit seiner Tochter Laura auf einem Jagdausflug. Dabei kommen die beiden Ingalls auch an einer Hütte vorbei, in welcher der blinde Einsiedler Sam mit seinem Sohn Ben lebt. Einige Tage später wird Charles bei einem Jagdunfall schwer verletzt. Es gibt nur eine Möglichkeit der Rettung: Laura muss zurück, um in der Einsiedler-Hütte Hilfe zu holen. Doch dort wartet auf Laura eine böse Überraschung: Fallensteller Ben ist ebenfalls unterwegs - nur Sam ist zu Hause ...

SAT.1 GOLD
