Unsere kleine Farm
Folge 5: Geisterstunde
47 Min.
Halloween in Walnut Grove: Laura, Mary und Carrie wollen den Olesons einen Streich spielen. Dabei wird Laura zufällig Zeugin eines Ehestreits bei den Olesons. Es geht um die Schärfe des neu erworbenen Schwertes von Mr. Oleson. Den lässt das ewige Genörgel seiner Frau nicht ruhen; er will ihr beweisen, wie scharf sein Schwert ist. Als er einer Schaufensterpuppe, die Mrs. Oleson täuschend ähnlich sieht, den Kopf abschlägt, stockt der Lauscherin Laura der Atem ...
