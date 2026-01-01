Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Rennen

Staffel 3Folge 3
Folge 3: Das Rennen

47 Min.

Ein großes Rennen steht bevor: Lauras geliebtes Pferd Bunny tritt gegen das Vollblutpferd der verwöhnten Nellie Oleson an. Da Bunny unbedingt neue Eisen braucht, arbeitet Laura als Stallmädchen bei Mr. Dorfler. Natürlich macht sich Nellie wieder einmal gehörig lustig über Laura. Doch Mr. Dorfler ermutigt Laura, die täglich mit Bunny für das große Rennen trainiert. Schließlich ist es so weit: Der Tag des Rennens steht bevor ...

