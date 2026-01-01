Unsere kleine Farm
Folge 3: Das Rennen
47 Min.
Ein großes Rennen steht bevor: Lauras geliebtes Pferd Bunny tritt gegen das Vollblutpferd der verwöhnten Nellie Oleson an. Da Bunny unbedingt neue Eisen braucht, arbeitet Laura als Stallmädchen bei Mr. Dorfler. Natürlich macht sich Nellie wieder einmal gehörig lustig über Laura. Doch Mr. Dorfler ermutigt Laura, die täglich mit Bunny für das große Rennen trainiert. Schließlich ist es so weit: Der Tag des Rennens steht bevor ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick