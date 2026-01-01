Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Die Bedrohung (1)

SAT.1 GOLD
Staffel 3
Folge 17
Die Bedrohung (1)

Unsere kleine Farm

Folge 17: Die Bedrohung (1)

47 Min.

Mary wird von dem neuen Pferd der Ingalls verletzt. Zunächst scheint dies nicht weiter schlimm zu sein, doch in der Nacht bekommt sie Fieberanfälle. Dr. Baker vermutet eine Darminfektion. Mary wird noch in der Nacht ins Krankenhaus nach Rochester gebracht. Weil die Klinikkosten sehr hoch sind, bekommt Charles einen Zuschuss von der Gemeinde. Die nicht ungefährliche Operation verläuft gut, Charles und Caroline sind überaus glücklich. Doch dann erleidet Mary einen Rückfall ...

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

