Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Großvater kehrt heim (1)

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6
Großvater kehrt heim (1)

Großvater kehrt heim (1)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 6: Großvater kehrt heim (1)

47 Min.

Eine schlechte Nachricht erreicht die Farm: Charles' Mutter ist gestorben. Um seinem Vater zu helfen, fährt Charles nach Wisconsin. Ingalls senior geht es wirklich sehr schlecht: Der Tod seiner geliebten Frau stürzt ihn in schwerste Depressionen. Er versucht sogar, sich das Leben zu nehmen. Charles sieht nur eine Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern: Sein Vater soll nach Walnut Grove mitkommen. Doch der widersetzt sich hartnäckig dem Plan seines Sohnes ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen