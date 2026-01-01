Unsere kleine Farm
Folge 6: Großvater kehrt heim (1)
47 Min.
Eine schlechte Nachricht erreicht die Farm: Charles' Mutter ist gestorben. Um seinem Vater zu helfen, fährt Charles nach Wisconsin. Ingalls senior geht es wirklich sehr schlecht: Der Tod seiner geliebten Frau stürzt ihn in schwerste Depressionen. Er versucht sogar, sich das Leben zu nehmen. Charles sieht nur eine Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern: Sein Vater soll nach Walnut Grove mitkommen. Doch der widersetzt sich hartnäckig dem Plan seines Sohnes ...
