Unsere kleine Farm

Die Stadt (1)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1
Die Stadt (1)

Die Stadt (1)

Unsere kleine Farm

Folge 1: Die Stadt (1)

45 Min.Ab 6

Die Ingalls siedeln nach Winoka um. Mit ihrem voll bepackten Planwagen zieht die Familie in der lärmenden Stadt ein. Mary und ihr Freund Adam Kendall unterrichten hier in ihrer Blindenschule. Charles Ingalls bekommt einen Job als Hotelmanager, Caroline wird für die Hotelküche angestellt. Aber die Ingalls bleiben nicht lange allein. Schon zwei Tage später treffen die Familien Oleson und Grave ein. Und die kleine Laura hat sich schon mit einem zehnjährigen Schuhputzer angefreundet.

