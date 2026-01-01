Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Harriets Klatschzeitung

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7
Harriets Klatschzeitung

Harriets KlatschzeitungJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 7: Harriets Klatschzeitung

47 Min.Ab 6

Walnut Grove bekommt endlich eine Zeitung. Als der Verleger Mrs. Oleson erlaubt, eine Klatschkolumne zu schreiben, ist in der Stadt der Teufel los: Denn Mrs. Oleson benutzt die Kolumne prompt, um die Leute zu verleumden und über alles und jeden Lügen zu verbreiten. Nur ihre eigene Familie kommt gut weg. Die Leser sind entsetzt - und beschließen zurückzuschlagen: Endlich einmal soll auch Mrs. Oleson am eigenen Leib spüren, wie es ist, von anderen verleumdet zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen