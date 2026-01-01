Unsere kleine Farm
Folge 13: Die Märchenschwester
71 Min.Ab 6
Die kleine Carrie fühlt sich ziemlich einsam und vernachlässigt: Ihr Vater ist geschäftlich unterwegs und die restlichen Familienmitglieder kümmern sich kaum um sie. In ihrer Not erfindet sich das fantasiebegabte Mädchen eine unsichtbare Freundin namens Alisa, mit der sie so manches Abenteuer erlebt. So wandern sie zum Beispiel durch ein Erdbeerfeld mit zwei Meter großen Erdbeeren, finden einen riesigen Penny und gelangen schließlich sogar bis an Petrus' Himmelspforte.
