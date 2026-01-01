Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Die Reise nach Walnut Grove (1)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 11
Die Reise nach Walnut Grove (1)

Die Reise nach Walnut Grove (1)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 11: Die Reise nach Walnut Grove (1)

45 Min.Ab 6

Der unsympathische und geizige Mr. Standish hat die Blindenschule gekauft - und deshalb suchen Adam und Mary einen neuen Ort für ihre blinden Schüler. In Walnut Grove finden sie das ideale Gebäude, das allerdings vorher gründlich renoviert werden muss. Alle Einwohner von Walnut Grove helfen mit oder spenden Geld und Lebensmittel. Sehr zum Ärger von Mr. Standish ist es schließlich so weit: Unter Führung von Charles und Joe tritt die kleine Gruppe die Reise nach Walnut Grove an.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen