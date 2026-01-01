Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der kleine Schwindler

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 15
Der kleine Schwindler

Der kleine SchwindlerJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 15: Der kleine Schwindler

47 Min.Ab 6

Als der kleine Jordan Herzog erfährt, dass sich seine Eltern scheiden lassen wollen, reagiert er verstört. Wenig später stürzt er und wird bewusstlos. Als der Junge aus seiner Ohnmacht erwacht, glauben seine Eltern, Jordan sei erblindet. Aus Sorge um ihn verschieben sie die Scheidung. Der clevere Junge weiß dies zu nutzen: Um die Trennung seiner Eltern zu verhindern, beschließt er, sich wirklich blind zu stellen. Laura kennt Jordans Geheimnis - und weiß nicht, was sie tun soll.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen