Unsere kleine Farm
Folge 15: Der kleine Schwindler
47 Min.Ab 6
Als der kleine Jordan Herzog erfährt, dass sich seine Eltern scheiden lassen wollen, reagiert er verstört. Wenig später stürzt er und wird bewusstlos. Als der Junge aus seiner Ohnmacht erwacht, glauben seine Eltern, Jordan sei erblindet. Aus Sorge um ihn verschieben sie die Scheidung. Der clevere Junge weiß dies zu nutzen: Um die Trennung seiner Eltern zu verhindern, beschließt er, sich wirklich blind zu stellen. Laura kennt Jordans Geheimnis - und weiß nicht, was sie tun soll.
