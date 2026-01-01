Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Licht und Schatten

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 20
47 Min.Ab 6

Eine wirklich erfreuliche Nachricht sorgt bei den Ingalls für Aufregung: Mary verkündet aus heiterem Himmel, dass sie Helligkeit und Dunkelheit wieder unterscheiden kann. Die Familie hofft natürlich, dass Mary ihr Sehvermögen wiedererlangt. Charles warnt die Seinen zwar vor übertriebenen Hoffnungen, fährt aber sofort mit Mary zu Dr. Fromm, einem Augenspezialisten. Vor lauter Freude bemerkt niemand, dass die Neuigkeit Marys blinden Mann Adam in tiefe Depressionen stürzt.

