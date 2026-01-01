Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5
Folge 5: Heimweh

96 Min.Ab 6

Die Ingalls fühlen sich in menschenüberfüllten Stadt nicht wohl. Als Charles' skrupelloser Chef beim Kartenspiel Toby Noe auch noch einen Lotteriegewinn abknöpft, kündigen Jonathan Garvey und Mr. Oleson ihre Stellung. Und es braucht nicht viel, um auch Charles Ingalls zu überreden, nach Walnut Grove zurückzukehren. Sie ahnen nicht, dass sie dort eine schlimme Überraschung erwartet ...

SAT.1 GOLD
