Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Väter und Söhne

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9
Väter und Söhne

Väter und SöhneJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 9: Väter und Söhne

45 Min.Ab 6

Andrew und Albert brechen zu einer mehrtägigen Wanderung auf. Sie wollen sich endlich als richtige Männer beweisen. Da Charles und Jonathan glauben, dass ihre Söhne bald aufgeben, folgen sie ihnen. Doch während sich die Kinder problemlos Nahrung und warme Betten verschaffen, hungern und frieren die Väter. Doch dann kommt es zu einem unerfreulichen Zwischenfall: Die Jungs werden von einem schrecklich aussehenden Mann von ihrem Lagerfeuer vertrieben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen