Zutraulich und verschmust: Kater Cosmo
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 18: Zutraulich und verschmust: Kater Cosmo
2 Min.Folge vom 08.08.2023
Der vierjährige Cosmo ist ein verschmuster, zutraulicher und zurückhaltender Europäischer Kurzhaar-Kater. Er ist gesund und stubenrein und wünscht sich ein ruhiges Zuhause mit Freigang im Garten. Mit anderen Katzen versteht sich Cosmo gut, mit Kindern wäre es ihm allerdings wohl zu unruhig. Kontakt: Tierheim Schönebeck, Tel.: 03928 / 907 02 84
