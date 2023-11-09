Duo Mia & Tommy auf der Suche nach einem ruhigen ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 32: Duo Mia & Tommy auf der Suche nach einem ruhigen Zuhause
2 Min.Folge vom 09.11.2023
Mia und Tommy suchen ein neues Zuhause. Mia ist sehr sensibel und Tommy sehr temperamentvoll. Wenn die Ängstlichkeit überwunden ist, sind sie sehr verschmust und verspielt. Sie benötigen ein möglichst ruhiges Zuhause ohne anderen Katzen oder Kinder. Tommy ist leider unsauber, was sich aber nach Eingewöhnung bessern sollte. Kontakt: Tierheim München, Tel.: 089 / 921 000 825
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick