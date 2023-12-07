Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Sportliche Schwestern: Mia und Bea

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 36vom 07.12.2023
Sportliche Schwestern: Mia und Bea

Sportliche Schwestern: Mia und BeaJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 36: Sportliche Schwestern: Mia und Bea

2 Min.Folge vom 07.12.2023

Die beiden freundlichen Mischlings-Schwestern Mia und Bea sind sehr sportlich und lieben es, herumzutoben, zu spielen und Spaziergänge zu machen. Während Mia viel Action braucht, mag es die zurückhaltendere Bea eher ruhig. Die beiden Schwestern wünschen sich ein gemeinsames Zuhause und passen zu sportlichen Menschen mit Hundeerfahrung. Kontakt: Tierschutzverein Vaihingen/Enz, Tel.: 07042 / 983 86

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 2 Staffeln und Folgen