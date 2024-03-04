Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 45vom 04.03.2024
2 Min.Folge vom 04.03.2024

Kater Barbossa ist circa 3 Jahre alt und sucht ein schönes Zuhause. Er ist ein junger, agiler Kater, der sehr menschenbezogen und verschmust ist. Für Familien wäre er besonders gut geeignet. Er darf nur mit Katzen, die ebenfalls FIV positiv sind, gehalten werden oder alleine. Er braucht aber derzeit keine Medikamente. Kontakt: TSV Sadelkow-Gnadenhof Sonnenschein e.V., Tel.: 039606 20597

