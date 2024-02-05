Zuckersüß und aktiv: Husky-Schäferhund-Mix BarbieJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 41: Zuckersüß und aktiv: Husky-Schäferhund-Mix Barbie
2 Min.Folge vom 05.02.2024
Husky-Schäferhund-Mix Barbie ist auf der Suche nach einem schönen Zuhause. Sie ist zwar etwas stur und unerzogen, aber ist sehr liebevoll und sanft. Barbie ist verträglich mit Artgenossen und bei anderen Tierarten muss man noch austesten. Für hundeerfahrene Menschen, die sie körperlich und geistig auslasten, wäre sie perfekt. Kontakt: Tierheim Stuttgart, E-Mail: thv@stuttgart-tierheim.de
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick