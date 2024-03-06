Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Aufgeweckt und jung: Mischlingshündin Ema

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 47vom 06.03.2024
Aufgeweckt und jung: Mischlingshündin Ema

Aufgeweckt und jung: Mischlingshündin EmaJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 47: Aufgeweckt und jung: Mischlingshündin Ema

2 Min.Folge vom 06.03.2024

Mischlingshündin Ema ist sehr aufgeweckt und etwas draufgängerisch. Sobald sie aber außerhalb ihrer sicheren Zone ist, ist sie sehr unsicher. Sie ist geeignet für geduldige Menschen mit Hundeerfahrung, die ihr ein Zuhause ohne viel Trubel bieten können. In ihrem neuen Heim sollte ein souveräner Ersthund leben, an dem sie sich orientieren kann. Sie ist verträglich mit anderen Hunden und Katzen. Kontakt: Bmt Tierschutzzentrum Pfullingen, Tel.: 07121 – 82017 20

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 2 Staffeln und Folgen