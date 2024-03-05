Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Verspielter Schmuseprofi: EKH-Kater Django

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 46vom 05.03.2024
Verspielter Schmuseprofi: EKH-Kater Django

Verspielter Schmuseprofi: EKH-Kater DjangoJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 46: Verspielter Schmuseprofi: EKH-Kater Django

2 Min.Folge vom 05.03.2024

Django ist circa zwei Jahre alt und ist sehr verspielt und schmust liebend gerne. Neben Streicheleinheiten wünscht er sich dringend auch Freigangmöglichkeiten nach Eingewöhnungszeit. Er ist für Familien mit größeren Kindern, aber auch Einzelpersonen geeignet, mit anderen Tieren kommt er nicht zurecht. Kontakt: Tierheim Haßberge, Tel.: 09529 95 19 45 0

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 2 Staffeln und Folgen