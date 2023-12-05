Für aktive Familien: Herdenschutz-Mix CooperJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 34: Für aktive Familien: Herdenschutz-Mix Cooper
2 Min.Folge vom 05.12.2023
Der dreijährige Herdenschutz-Mix Cooper passt zu aktiven, sportlichen Menschen und ist ein toller Hund für hundeerfahrene Familien. Kinder sollten mindestens 10 Jahre alt sein. Cooper spielt und tobt gerne, mag große Gassi-Runden und muss gefordert werden. Er wäre auch ein idealer Such-Hund. Mit Katzen ist er jedoch nicht verträglich. Kontakt: Tierheim Königswiese, Tel.: 0160 / 94 46 94 21
