Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 31vom 08.11.2023
2 Min.Folge vom 08.11.2023

Oli ist ein verschmuster Kater, der sich gut mit Katzen versteht, jedoch nicht mit Katern. Er benötigt Herzmedikamente, die er 2x täglich ohne Probleme zu sich nimmt. Er sucht ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon. Kontakt: Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Tierheim Elisabethenhof, Tel.: 06035-96 11 0

