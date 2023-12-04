Lebhaftes Brüder-Duo: Die Kater Blue und LeonJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 33: Lebhaftes Brüder-Duo: Die Kater Blue und Leon
2 Min.Folge vom 04.12.2023
Leon und Blue kamen zusammen mit drei Geschwistern aus Rumänien in ihre Pflegestelle und suchen nun ein neues Zuhause mit Freigang und Katzenklappe bei einer Familie mit verständigen Kindern. Die beiden Kater-Brüder sind verspielt, anhänglich und abenteuerlustig. Bei einem Unfall zog sich Leon einen Beckenbruch zu, der operiert werden musste. Er wird sich aber ziemlich sicher komplett erholen und ein normales Katerleben führen können. Kontakt: Tierhilfe Fortuna e.V., Tel.: 01577 / 307 11 63
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick