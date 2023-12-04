Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Lebhaftes Brüder-Duo: Die Kater Blue und Leon

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 33vom 04.12.2023
Lebhaftes Brüder-Duo: Die Kater Blue und Leon

Lebhaftes Brüder-Duo: Die Kater Blue und LeonJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 33: Lebhaftes Brüder-Duo: Die Kater Blue und Leon

2 Min.Folge vom 04.12.2023

Leon und Blue kamen zusammen mit drei Geschwistern aus Rumänien in ihre Pflegestelle und suchen nun ein neues Zuhause mit Freigang und Katzenklappe bei einer Familie mit verständigen Kindern. Die beiden Kater-Brüder sind verspielt, anhänglich und abenteuerlustig. Bei einem Unfall zog sich Leon einen Beckenbruch zu, der operiert werden musste. Er wird sich aber ziemlich sicher komplett erholen und ein normales Katerleben führen können. Kontakt: Tierhilfe Fortuna e.V., Tel.: 01577 / 307 11 63

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 2 Staffeln und Folgen