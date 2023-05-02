Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Liebenswert und kuschelig: Staffordshire-Mix Bosse

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 02.05.2023
Folge 5: Liebenswert und kuschelig: Staffordshire-Mix Bosse

2 Min.Folge vom 02.05.2023

Der freundliche und verspielte Bosse sucht ein liebevolles, ruhiges Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung und ohne weitere Tiere. Durch eine chronische Verletzung am Ellenbogen kann er nicht mehr viel und lange laufen und braucht eine Unterkunft im Erdgeschoss, eventuell mit eingezäuntem Garten. Bosse liebt gemütliche Spaziergänge an der Leine und Kuschel-Einheiten mit seinen Bezugspersonen. Kontakt: Emils Glücksfelle e.V., Tel.: 0157 / 34 95 22 52

