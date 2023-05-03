Casper – ein besonderer KaterJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 6: Casper – ein besonderer Kater
2 Min.Folge vom 03.05.2023
Kater Casper sucht ein neues Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen. Im Haushalt sollten keine Kinder und keine anderen Tiere leben, auch keine Katzen. Casper ist taub und schreit dadurch recht laut. Zudem hat er eine Getreideunverträglichkeit und ein paar Verhaltensauffälligkeiten. Bei vertrauten Personen ist Casper sehr verspielt und verschmust, kann aber auch launisch sein. Kontakt: bmt Tierschutzzentrum Pfullingen, Tel.: 07121 / 820 17 20
