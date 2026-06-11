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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Im Bann der Sekte

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 10vom 11.06.2026
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 10: Im Bann der Sekte

40 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Als der Kameramann Allen Ross spurlos verschwindet, beginnt eine jahrelange Suche nach Antworten. Der Filmemacher hatte sich einer spirituellen Gemeinschaft in Oklahoma angeschlossen und den Kontakt zu Familie und Freunden abgebrochen. Sein Zwillingsbruder Brad und ehemalige Kollegen werden zunehmend beunruhigt. Die Polizei findet zunächst keine Spuren. Erst als Mitglieder der Gruppe auspacken und Allens Freunde selbst zu ermitteln beginnen, kommt Bewegung in den Fall.

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