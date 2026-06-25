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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Das Doppelleben des Stadtrats

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 14vom 25.06.2026
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 14: Das Doppelleben des Stadtrats

40 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Der Handwerker Brent Mack hatte gerade sein Leben wieder in den Griff bekommen und arbeitete für einen ehemaligen Stadtrat. Doch plötzlich ist er wie vom Erdboden verschluckt. Als seine Sporttasche mit seinen Turnschuhen auftaucht, weiß seine Familie, dass etwas nicht stimmt. Die Ermittler prüfen die Überwachungsvideos und stoßen auf verdächtige Lücken in den Zeitabläufen. Erst als Spürhunde auf einem abgelegenen Grundstück anschlagen, nimmt die Suche eine dramatische Wendung.

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