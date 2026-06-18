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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Die Santa-Clause-Räuber

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 13vom 18.06.2026
Die Santa-Clause-Räuber

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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 13: Die Santa-Clause-Räuber

39 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

In einer verschneiten Kleinstadt wird ein junger Mann leblos in einer Schneewehe gefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Keine Spuren, keine Hinweise, keine Identität. Als sich herausstellt, dass das Opfer tief in illegale Geschäfte verstrickt war, führt die Spur zu einem spektakulären Raubüberfall und gefährlichen Verbindungen. Jahre vergehen, bis moderne Forensik einen entscheidenden Durchbruch bringt.

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