Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 15: Tödlicher Gruppenzwang
39 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Das Auto der 18-jährigen Rachel Burkheimer wird verlassen und verdächtig gepackt aufgefunden. Die Familie verständigt die Polizei, woraufhin eine Suche beginnt. Die Ermittler stoßen auf ein Geflecht aus Ex-Freunden und fragwürdigen Bekannten. Als Zeugen berichten, dass Rachel in einer Garage festgehalten wurde, überschlagen sich die Ereignisse. Was als Vermisstenfall begann, entwickelt sich zu einem grausamen Verbrechen, bei dem mehrere junge Menschen beteiligt waren.
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