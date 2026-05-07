Erwürgt und einbetoniertJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 9: Erwürgt und einbetoniert
40 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
In der Stadt Detroit, die von Kriminalität geprägt ist, werden menschliche Überreste auf grausame Weise entdeckt. Als kurz darauf ein weiterer Leichnam gefunden wird, befürchten die Ermittler einen Serienmörder. Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich schwierig, doch ein Detail bringt die Wende. Parallel dazu verschwindet ein junger Mann nach einem Streit spurlos. Seine Familie kämpft verzweifelt um Antworten.
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